LUNDIN, Roma? Si può vincere: sosta al momento giusto

La Fiorentina Femminile riposa questo weekend e prepara la sfida interna contro la Roma di sabato prossimo, valida per la quarta giornata della poule scudetto. L'attaccante svedese Karin Lundin mette le giallorosse nel mirino e si è raccontata ai canali ufficiali del club viola: "Giocare nella Fiorentina mi piace molto, mi piacciono tutte le persone che lavorano qui. Lo stile di gioco italiano è molto più tecnico rispetto a quello nordico, che è basato maggiormente sulla fisicità. In ogni caso credo che il movimento calcistico femminile in Europa stia facendo dei passi in avanti importanti ed è per questo che sono venuta in Italia: per migliorarmi.

La Roma? E' una squadra che conosciamo bene ma dobbiamo prima di tutto contare sui noi stesse. La pausa per le Nazionali credo che sia arrivata in un momento giusto perché così potremo analizzare cosa è stato fatto di non buono nelle gare precedenti. Giocheremo al Viola Park e dovremo dare tutto: tutto potrà accadere. La Roma è un'ottima squadra e possiamo batterla: non vedo l'ora di giocare questa partita".