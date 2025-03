Juventus W., Rosucci recrimina per il ko con la Fiorentina: "Mancato lo spirito"

Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, ha parlato così dopo la sconfitta contro la Fiorentina (che si è imposta a Torino per 2-0). Di seguito le dichiarazioni ai canali ufficiali del club: «Avremo tempo di lavorare con umiltà, perché oggi non siamo state all’altezza di questa maglia: non abbiamo scuse, non ci sono infortuni e neanche stanchezza che tenga.

Abbiamo avuto due occasioni per allungare il vantaggio in classifica e non le abbiamo sfruttate: ora torniamo a metterci sotto con più forza perché tutto resta nelle nostre mani. Oggi è mancato lo spirito, non siamo state attente e ciniche a sufficienza: in una partita del genere sono tante le cose che non funzionano, nonostante l’impegno di tutte".