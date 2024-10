JANOGY, Out contro il Sassuolo. Ecco il report medico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alle 15:00 la Fiorentina Femminile affronterà il Sassuolo in un match valido per la sesta giornata di Serie A. De La Fuente però dovrà fare a meno di Janogy che in settimana si è operata per ridurre la frattura del mignolo della mano sinistra. Di seguito il report medico pubblicato sul sito ufficiale dalla Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica che l'atleta Madelen Janogy non rientra tra le convocate per la gara in programma in data odierna contro il Sassuolo in quanto sottoposta, nella settimana corrente, ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi di frattura scomposta alla falange prossimale del 5° dito della mano sinistra.

Dopo un breve periodo di riposo la calciatrice potrà riprendere gradualmente l'attività impiegando un apposito tutore".