ITALIA U17 DONNE, Anche due centrocampiste viola convocate

La Nazionale Under 17 Femminile dal 1' novembre sarà impegnata nelle qualificazioni all'Europeo. Giovedì 24, infatti, le 26 convocate di Selena Mazzantini si raduneranno a Roma e fino a martedì 29 prepareranno in Italia il Round 1 in programma in Croazia; al termine dello stage, Mazzantini ufficializzerà l'elenco delle 20 calciatrici che prenderanno parte a un girone che oltre alle padrone di casa comprende anche Francia e Bulgaria. L'esordio è fissato per venerdì 1° novembre alle 11.30 a Dugopolje contro la Croazia; lunedì 4 la sfida alla Bulgaria, con il terzo match fissato per giovedì 7 contro la Francia. Nel gruppo ci sono due viola, le centrocampiste Benedetta Bedini e Vittoria De Gregorio.

L'ELENCO DELLE CONVOCATE

Portiere: Giulia Martinazzi (Juventus), Matilde Robbioni (Inter), Viola Sossai (Juventus)

Difensori: Bianca Artioli (Milan), Elisa Bertero (Juventus), Camilla Carosi (Roma), Sofia Pomati (Milan), Francesca Randazzo (Sassuolo), Sara Terlizzi (Roma), Caterina Venturelli (Sassuolo), Sofia Verrini (Inter)

Centrocampisti: Benedetta Bedini (Fiorentina), Anna Copelli (Juventus), Vittoria De Gregorio (Fiorentina), Rachele Giudici (Inter), Stella Ieva (Fiorentina), Angelica Montaperto (Milan), Valentina Piccardi (Juventus), Giulia Robino (Inter)

Attaccanti: Giulia Galli (Roma), Morena Gianfico (Napoli Femminile), Giulia Guerzoni (Sassuolo), Martina Romanelli (Inter), Lucrezia Sasso (Inter), Annais Stendardi (Milan), Gaia Tomaselli (Milan)