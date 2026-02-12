Social Ndour lancia il suo sito web: "Cher, centrocampista e guerriero"

Cher Ndour, centrocampista e guerriero. Non è il nome della nuova biografia del classe 2004 ma è la home-page del suo sito web. Cherndour.com, un nuovo spazio in cui Ndour racconta la sua vita e la sua carriera. Lo stesso Ndour ha pubblicato il link per accedere al sito sul suo profilo Instagram. A colpire è la frase "centrocampista e guerriero" ma anche una citazione dello stesso Ndour, "Dove il centrocampo è battaglia io sono pronto a combattere". Firmato, Cher Ndour.

