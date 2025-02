Fiorentina Femminile: tutte le convocazioni per le Nazionali

La Fiorentina Femminile ha visto un vero e proprio "boom" di convocazioni per le Nazionali in questo mese di febbraio. Ecco un riepilogo per ogni nazione:

ITALIA: Agnese Bonfantini, Francesca Durante, Maria Luisa Filangeri, Emma Severini (UEFA Women’s Nations League: avversarie Galles e Danimarca)

ITALIA U23: Victoria Della Peruta (Amichevole: avversaria Francia)

ITALIA: 19: Maya Cherubini, Emma Lombardi, Arianna Pieri (Torneo La Nucia: avversarie Germania e Danimarca)

ITALIA U17: Benedetta Bedini, Stella Ieva, Alessia Sarti (CPO Tirrenia - Amichevoli: avversarie Finlandia e Germania)

DANIMARCA: Sofie Bredgaard, Emma Faerge, Stine Ballisager Pedersen, Emma Snerle (UEFA Women’s Nations League: avversarie Svezia e Italia)

SLOVENIA: Kaja Erzen (UEFA Women’s Nations League: avversarie Grecia e Repubblica d’Irlanda)

NORVEGIA: Cecilie Fiskerstrand (UEFA Women’s Nations League: avversarie Francia e Svizzera)

AUSTRIA: Marina Georgieva (UEFA Women’s Nations League: avversarie Scozia e Germania)

FINLANDIA U17: Martta Orava (CPO Tirrenia - Amichevole: avversarie Italia e Germania)