Fiorentina Femminile, ecco le convocate per la sfida di Coppa con la Juventus

Tempo di Coppa Italia per la Fiorentina Femminile che domani alle 15 al Viola Park ospita la Juventus nell'andata delle semifinali. Da pochi minuti il club viola attraverso i suoi social ha pubblicato la lista delle convocate della squadra di De La Fuente per il match contro le bianconere. Ecco nel dettaglio le calciatrici viola a disposizione per domani: