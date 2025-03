Fiorentina Femminile, De La Fuente: "Vincere contro la Juventus per restare in corsa per la Champions"

La Fiorentina Femminile si prepara ad affrontare la Juventus nella sfida di Poule Scudetto, un match cruciale per la qualificazione in Champions League. Le bianconere, già incontrate in Coppa Italia la scorsa settimana, si presentano ancora come un ostacolo importante per le viola. Il tecnico della Fiorentina, De La Fuente, ha commentato la partita al sito ufficiale della società: "Il nostro obiettivo è chiaro: raggiungere l'Europa. Stiamo lavorando duramente per questo, anche se la strada è complicata a causa dei punti di distacco. Ma siamo consapevoli di avere le capacità per farcela, come abbiamo già dimostrato.

La vittoria è fondamentale per avvicinarci alla vetta. Non sarà una missione facile, ma nemmeno impossibile. Dobbiamo credere nelle nostre qualità. La Juventus ha un attacco potente, quindi dovremo essere perfetti in difesa e pronti a sfruttare ogni opportunità che avremo."