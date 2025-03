Fiorentina Femminile a caccia della quinta finale di Coppa Italia, ma giovedì dovrà battere la Juve

vedi letture

Tra mercoledì e giovedì si conosceranno i nomi delle finaliste della Coppa Italia Femminile Frecciarossa. Dopo le vittorie nelle semifinali d’andata, Roma e Juventus puntano decise verso l’atto conclusivo della competizione, ma dovranno fare i conti con il desiderio di riscatto di Sassuolo e Fiorentina. Si partirà mercoledì alle ore 18 con la gara in programma allo stadio ‘Tre Fontane’ di Roma, che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Giovedì alla stessa ora al ‘Pozzo-Lamarmora’ di Biella andrà invece in scena la sfida tra bianconere e viola, visibile su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

Andrà a caccia della sua quinta finale la Fiorentina ma, per riuscirci, dovrà centrare il primo successo esterno del 2025. Un compito tutt’altro che agevole, dato che la viola è la squadra che la Juve ha battuto più volte e contro cui ha realizzato più gol. Le bianconere vogliono invece vendicare l’eliminazione rimediata un anno fa - sempre in semifinale – per poter tornare a competere per il titolo, vinto nel 2019, 2022 e 2023.

Otterranno la qualificazione alla finale le formazioni che, al termine della partita di ritorno, avranno segnato il maggior numero complessivo di reti. In caso di parità nelle reti complessive, si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.