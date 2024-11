FIORENTINA FEMM-ROMA, Al 45' viola sotto 1-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come già accaduto più volte in questa stagione, la squadra di Sebastian de La Fuente approccia il match in maniera sbagliata, andando sotto nel punteggio dopo soli nove minuti. A segnare per la Roma è Giada Greggi, che sull'assist dell'ex Valentina Giacinti, con un destro da fuori area, non lascia scampo a Fiskerstrand. Vedremo se, nei secondi 45', come spesso è accaduto in passato, ci sarà una reazione da parte delle seconde in classifica.