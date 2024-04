FEMMINILE, Viola riposa. La Roma può vincere lo scudetto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sta per riprendere il campionato femminile di Serie A. Dopo lo stop per la pausa nazionali, le ragazze torneranno in campo a partire da questo pomeriggio per quanto riguarda gli impegni della Poule Scudetto e della Poule Salvezza. Per vedere la Fiorentina di De La Fuente, tuttavia, bisognerà aspettare un'altra settimana perché le viola questo turno riposeranno e torneranno in campo soltanto sabato 20 per affrontare la Roma al Viola Park.

Tra l'altro, le giallorosse potrebbero venire a Firenze con lo Scudetto già cucito sul petto. La squadra di Mister Spugna, infatti, sarà impegnata lunedì pomeriggio alle 18:00 al Tre Fontane per affrontare la Juventus e ha la possibilità di andare a +10 e fare suo il secondo campionato consecutivo.