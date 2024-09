FEMMINILE, Oggi alle 18 il big match con la Juventus

FirenzeViola.it

Si chiuderà questo pomeriggio alle ore 18:00 il quadro della quarta giornata della Serie A Femminile: arriva il momento di scendere in campo anche per Juventus e Fiorentina. Formazioni appaiate, per il momento, al secondo posto in classifica, dietro l'Interr, con 9 punti nelle prime tre giornate. In caso di vittoria delle bianconere o delle viola, per loro sarebbe primo posto in solitaria.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE A FEMMINILE, 4ª GIORNATA

Como-Sampdoria 1-1

6' Bergersen (aut.), 38' Nischler (C)

Sassuolo-Inter 1-3

38' Serturini (I), 48' Kassandra (S), 57' Wullaert (I), 73' Magull (I)

Roma-Napoli 3-1

20' e 37' Giugliano (R), 27' Viens (R), 80' Giordano (N)

Milan-Lazio 2-1

42' Visentin (L), 45' Piga (M), 81' Karczewska (M)

Oggi, ore 18:00

Juventus-Fiorentina

CLASSIFICA

Inter 10

Fiorentina 9*

Juventus 9*

Roma 8

Como 4

Milan 4

Napoli 3

Lazio 2

Sampdoria 2

Sassuolo 1

* una gara in meno