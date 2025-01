FEMMINILE, L'undici ufficiale di Lazio-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il successo di ieri della Juventus contro l'Inter, la Serie A femminile riparte oggi con due sfide alle 12:30: Como-Sassuolo e Lazio-Fiorentina. Le ragazze di De La Fuente, a secco di vittorie dal 7 dicembre, cercano il primo successo del 2025. Ad attendere le gigliate c'è una Lazio che in campionato è reduce dal successo per 4-0 sul campo del Napoli. Arrivati alla terzultima giornata della regular season, la Fiorentina con tre punti sarebbe aritmeticamente certa del passaggio alla Poule Scudetto. La Lazio invece a quota 13 in classifica si trova all'ottavo posto. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

LAZIO (4-1-4-1): Cetinja; Oliviero, Connoly, Baltrip Reyes, Zanoli; Eriksen; Visentin, Castiello, Goldoni, Le Bihan; Piemonte. All. Grassadonia

FIORENTINA (4-2-3-1): Fiskerstrand; Faerge, Ballisager, Tortelli, Erzen; Curmark, Snerle, Catena; Bonfantini, Longo, Longo, Janogy. All. De La Fuente