Femminile, De La Fuente: "Contro la Roma cuore e determinazione: molti ci davano per morti"

vedi letture

Ultimo appuntamento per la Fiorentina Femminile, che sabato 10 maggio alle ore 15 giocherà l'ultima partita della Poule Scudetto contro la Roma, allo Stadio Curva Fiesole del Viola Park. Un solo risultato per poter qualificarsi alla Champions League: la vittoria.

Queste le parole di Mister De La Fuente ai canali ufficiali del club: "Campionato di alti e bassi ma penso che il bilancio è positivo: questa squadra, che molti davano per morta, ha invece dimostrato che può giocarsi tutto fino all'ultima partita. Siamo alla terza finale in un anno contro la Roma campione d'Italia lo scorso anno: questo ci deve far capire che col cuore e la determinazione possiamo arrivare in Europa. Sappiamo che non è una partita come le altre. Ormai sono diverse settimane che dicevamo che volevamo arrivare a questo momento, a giocarci tutto fino in fondo. Vorrei fare i complimenti a tutto lo staff e a tutte le ragazze, abbiamo trovato delle difficoltà ma siamo tutti andati oltre anche alle critiche e ai momenti no. Il fatto di avere solo un possibile risultato ci ha tenuto vivi fino in fondo: sappiamo che dobbiamo solo vincere e dobbiamo giocare solo col cuore".