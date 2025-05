Femminile, De La Fuente: "Contro l'Inter un solo risultato. Il nostro obiettivo non è mai cambiato"

Il tecnico della Fiorentina Femminile, Sebastian De La Fuente, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina alla vigilia di Inter-Fiorentina che si giocherà sabato 3 maggio alle ore 12.30 all'Arena Civica Gianni Brera di Milano. Le gigliate proveranno in tutti i modi a portarsi a casa 3 punti che terrebbero vivo il sogno Champions. Da tenere d'occhio anche il match tra Roma e Milan che però si giocherà domenica 4 maggio alle 12.30.

Queste le parole dell'allenatore: "Sicuramente la vittoria con la Juve ci ha dato un'ulteriore consapevolezza sulla poule scudetto e sul fatto che stiamo facendo delle cose importanti. Sappiamo che abbiamo lasciato dei punti nel girone di ritorno e adesso uno si pente di quei punti lì, ma penso che nell'economia di un campionato queste cose succedano, e oggi trovarci in questa situazione ci dà la possibilità di essere più consapevoli e avere anche più energia.

Abbiamo sempre dichiarato quale fosse il nostro obiettivo, perché siamo una grande società e quindi l'obiettivo è quello. Non si può parlare di leggerezza perché siamo concentrati per poter arrivare alla vittoria. Il fatto che giochiamo prima della Roma per me è un vantaggio, perché abbiamo bisogno di vincere: questo, da una parte, è meglio.

Non siamo mai stati leggeri, perché quando si è lontani dall'obiettivo non si può esserlo. A questo punto sarebbe bello arrivare all'ultima partita contro la Roma con ancora la possibilità di arrivare in Europa. L'Inter ormai si è assicurata il secondo posto, ma penso che questi grandi club cerchino sempre di dare il massimo. In questo campionato, come in quello scorso, abbiamo gli scontri diretti a favore e penso che comunque vogliano la rivincita.

Tutti vogliamo vincere e dimostrare, anche perché quando si parla di "pancia piena" bisogna tenere conto che tante giocatrici si stanno giocando anche il futuro, sia le nostre che le avversarie. Anche per questo non verrà giocata con leggerezza. Noi sappiamo che abbiamo solo quel risultato e dobbiamo vincere e aspettare il risultato della Roma".