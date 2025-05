Femminile, contro la Roma alle 15:00: sfida Champions al Viola Park

L'edizione odierna de La Nazione si concentra anche sul campionato femminile. Oggi si chiude il campionato della Fiorentina con lo spareggio Champions tra le gigliate e la Roma. Il match, in programma alle 15:00 al Viola Park, metterà infatti in palio il tanto atteso terzo posto valido per la qualificazione alla prossima edizione della coppa più importante a livello continentale. Ieri il tecnico De La Fuente (QUI le sue parole) ha detto che la determianzione vista nelle ultime gare è quella che serve per andare in Europa.

In settimana tante sono state le iniziative e le promozioni fatte dal club per portare tifosi allo stadio per sostenere le ragazze gigliate verso l'obiettivo.