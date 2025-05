Femminile, big match contro la Roma a soli 2 euro per i possessori di Inviola

In vista di Fiorentina-Roma Femminile, sfida fondamentale che decreterà chi si giocherà la Champions League la prossima stagione, la Fiorentina fa sapere attraverso i suoi canali ufficiali che i biglietti per il match, che si terrà allo Stadio Curva Fiesole del Viola Park e che avrà fischio d'inizio alle ore 15, sono stati messi in vendita per 2 euro per i possessori di Inviola Card. Per acquistare il biglietto basterà registrarsi sul sito del rivenditore autorizzato VivaTicket e inserire i propri dati.

Per chi non fosse in possesso di una Inviola Card, il prezzo del biglietto rimane comunque quello standard di 10 euro, e rimane fisso a 2 euro anche il prezzo per gli Under 14.