FEMMINILE, A 12:30 al Viola Park arriva il Como

Come ricorda La Nazione, oggi alle 12.30 al Viola Park, la Fiorentina Femminile affronta il Como dopo un periodo difficile, culminato con l’eliminazione dalla Champions League e una pesante sconfitta per 4-0 contro la Juventus. Mister De La Fuente ha sottolineato l'importanza dell'aspetto mentale, fondamentale per riprendersi. Ha evidenziato la necessità di migliorare sulle palle ferme e nella fase difensiva. Il Como, rinnovato e con tanto entusiasmo, ha già messo in difficoltà squadre come Milan, Juventus e Roma. Le viola, terze in classifica con 9 punti, dovranno disputare una partita di alto livello per tornare alla vittoria.