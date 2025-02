Færge sicura in vista della Coppa: "Andremo a Torino per vincere: ho fiducia"

Il difensore della Fiorentina Femminile Emma Færge ha parlato ai canali ufficiali del club viola a due giorni dalla prima gara della poule scudetto del campionato femminile, ovvero quella di domenica alle 18 contro il Milan al Viola Park. Ecco le parole della calciatrice danese: "Ovviamente è sempre molto bello segnare di recente con la mia Nazionale, non mi capita tanto spesso di farlo. Per cui la soddisfazione è davvero tanta. E chiaramente spero di segnarne altri.

Penso che contro la Juventus abbiamo fatto una bella partita per cui, nella semifinale di ritorno in Coppa Italia, andremo a Torino per provare a vincere e daremo il 100% per riuscirci, ho ottime sensazioni perché, ripeto, abbiamo giocato bene con le bianconere all'andata. Ma anche nelle ultime gare di campionato c'è stato un miglioramento: se siamo in giornata, possiamo battere chiunque. Ora però pensiamo a una partita alla volta, dunque alla gara con il Milan".