Domani Fiorentina-Juventus, De La Fuente ci crede: "Non sfavoriti ma vogliamo la finale"

Il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente parla della semifinale di andata di Coppa Italia che la squadra viola giocherà domani alle 15 contro la Juventus. Ecco le sue parole al sito ufficiale: "E' una semifinale che ci dà motivazione. Contro la Juventus non siamo favorite ma non lo eravamo neanche lo scorso anno. Sarà una sfida da 180 minuti e vogliamo prenderci la finale.

Veniamo da una buona partita con la Roma, stiamo lavorando bene in settimana e dunque saranno partite diverse dal campionato perché sono gare da dentro o fuori. Lo scorso anno facemmo 1-0 in casa e poi andammo a vincere anche là. Questa prima gara dunque è molto importante, dobbiamo essere perfetti in casa. Non siamo state bene a gennaio ma ora siamo migliorate e sarebbe importante centrare quest'obiettivo iche ci eravamo prefissate all'inizio dell'anno".