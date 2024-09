DE LA FUENTE, Squadra affaticata ma daremo il 100%

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ai microfoni ufficiali del club viola, Il tecnico della Fiorentina Femminile, Sebastian De la Fuente, ha parlato così alla vigilia del match di campionato contro il Milan, partendo con una risposta sullo stato fisico delle viola:"Abbiamo fatto qualcosa di storico settimana scorsa, con cinque giorni nello stesso posto, tre gare in due giorni, e su un campo sintetico, al quale non siamo abituati. Come avevo detto prima di partire per Copenaghen, speravo che l’emotività fosse la scintilla per fare qualcosa in più. La scintilla per fare bene col Milan può essere quella di queste vittorie per fare quel qualcosa in più".

Sulle avversarie, invece: "Il Milan ha un po’ di motivi per fare la partita: ha perso il primo match, l’anno scorso non si è qualificato per la poule scudetto, e quest'anno ha iniziato nuovo percorso che credo la vedrà protagonista. Noi saremo affaticati, ma passo dopo passo, partita dopo partita, dobbiamo dare il 100% e il campo ce lo impone. Per ora abbiamo fatto tre su tre, e questo ci deve dare la spinta giusta.'