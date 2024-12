DE LA FUENTE, Primo tempo male, poi abbiamo avuto fame

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'allenatore della Fiorentina Femminile, Sebastian De La Fuente, ha parlato a fine gara al sito ufficiale della vittoria della squadra viola in casa della Sampdoria: "E' stata una partita complicata, abbiamo fatto l'errore sul gol loro, abbiamo avuto occasioni ma non l'abbiamo sbloccata. Nell'intervallo ci siamo detti che non era un fatto tattico ma di atteggiamento. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato fame e sono arrivati i gol.

Sono tre punti importanti perché ci sono mancati nelle ultime gare e dovevamo vincere e convincere anche se nel primo tempo non eravamo giuste. Dobbiamo capire che arrivano partite importanti, come lo era questa, e non possiamo mollare un centimetro anche nella prossima gara, concentrate dall'inizio alla fine".