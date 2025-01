DE LA FUENTE, Non siamo liberi di testa. Meritavamo di più

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente è intervenuto al termine del match tra le viola e il Sassuolo ai microfoni ufficiali del club gigliato. Questa la sua analisi del match del Viola Park terminato 1-1: "La vittoria manca da qualche partita. Abbiamo portato tante calciatrici vicino all'area anche se poi non siamo stati bravi a scegliere negli ultimi metri. Potevamo fare qualcosa di più. Come a Como abbiamo dominato la gara e abbiamo avuto occasioni. Loro hanno trovato il gol alla prima occasione. E' una situazione difficile in cui non vengono le cose e non viene il gol. Non riusciamo a giocare liberi di testa e dobbiamo lavorare su questo aspetto. Oggi si è visto che abbiamo difficoltà nella scelta quando dobbiamo andare a fare male o quando dobbiamo difendere una situazione. Abbiamo dominato anche se ci è mancato qualcosa e non abbiamo ottenuto il risultato che meritavamo. Ci mancavano giocatrici importanti negli ultimi metri anche se questa non è una scusante. E' un periodo in cui le cose non vanno, facciamo la partita ma poi non siamo efficaci come in altri momenti".

Si tratta di un problema mentale?

"Sì, come dicevo non riusciamo a condurre il gioco come risultato. Sia oggi che con il Como abbiamo creato tanto ma siamo andati sotto. Manchiamo nelle scelte negli ultimi metri e ci lavoreremo. Ogni partita è diversa e la questione mentale conta tanto. Cerchiamo di uscirne ma anche oggi non abbiamo ciò che meritiamo".