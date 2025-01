DE LA FUENTE, Le nuove arrivate ci daranno una mano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Vigilia di gara per la Fiorentina Femminile, che domani sfiderà la Roma in occasione della SuperCoppa che si giocherà a La Spezia, con fischio di inizio fissato alle ore 15:30. Del match, in diretta su Sky Sport, è tornato a parlare il tecnico delle toscane Sebastian De La Fuente: "La società si merita di alzare il trofeo, lo merita anche la pizza, e noi vogliamo iniziare il 2025 con la Coppa e una vittoria. La Coppa Italia sfumata proprio contro le giallorosse mi ha dato senso di rivincita, sono ancora molto amareggiato per quella partita, ma non sono gare che vanno caricate: ci siamo detti da inizio anno quello che è l'obiettivo della stagione".

Andando ai nuovi volti arrivati sul mercato: "Le nuove arrivate hanno fatto tre allenamenti con noi, sono giocatrici però importanti che ci potranno dare una mano grande con la loro esperienza, sono tutte funzionali al nostro progetto perché abbiamo bisogno di quelle caratteristiche li per crescere ancora. Dalla sfida di Coppa Italia dello scorso maggio è iniziato un percorso che stiamo sviluppando ancora: ma anche chi già c'era ha sempre dato un contributo importante, e continuerà a farlo".