De La Fuente in vista di Milan-Fiorentina: "Per sognare l'Europa possiamo solo vincere"

vedi letture

Domani pomeriggio alle 15:00 il cammino della Fiorentina Femminile nella poule scudetto riparte dal Centro Sportivo Vismara contro il Milan. Quella contro le rossonere sarà la prima partita del girone di ritorno della poule scudetto per le ragazze di De La Fuente che si è espresso così oggi, alla vigilia della sfida: "Non abbiamo un 'altra possibilità che non sia la vittoria. Per restare ancora in Europa dobbiamo vincere. Dobbiamo ottenere i tre punti, non possiamo pensare ad altro. E' la sesta volta che ci troviamo con il Milan e ci conosciamo bene. Dalla prima all'ultima partita loro sono cresciuti molto e hanno fatto un buon cammino in poule scudetto con meno da perdere. Non hanno mai perso nella post season e ora sono spensierati, vogliono dare continuità ai loro risultati. Sappiamo però noi cosa possiamo fare. Voglio pensare partita dopo partita e vorrei vedere la solita Fiorentina. Quella delle vittorie con Juventus e Inter. Arriviamo da un periodo con solo 13-14 ragazze a disposizione, arriviamo a queste ultime partite con qualche defezione in più di ciò che ci aspettavamo. Qualche ragazza è tornata non al massimo dalla nazionale però lo sapevamo. Prepareremo la partita in un giorno e mezzo e cercheremo ma avremo la giusta motivazione per rimanere aggrappati ad un sogno".

Sul girone di ritorno della poule scudetto

"Penso sia la poule scudetto più equilibrata da quando è stato introdotto questo sistema. Non si possono fare calcoli nel girone di ritorno. Siamo la squadra che ha fatto più punti e dietro di noi Roma e Milan, quindi quelle dietro nella regular season sono quelle che hanno fatto più punti. Questa poule scudetto dipenderà molto dai primi turni. Fare pronostici è molto difficile. La Juventus aveva un bel distacco ma adesso sente le squadre avvicinarsi. Sarebbe bello arrivare tutti a giocarsi qualcosa fino alla fine".