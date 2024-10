DE LA FUENTE, Il cuore delle viola ha fatto la differenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha così commentato la vittoria con la Lazio: "La testa e il cuore di queste ragazze hanno fatto la differenza. Nel primo tempo potevamo chiudere la garaperché potevamo fare tre gol in 20 minuti come con Como e Sassuolo. Invece la Lazio che è una squadra difficile l'ha riaperta e loro hanno messo il cuore per portare a casa il risultato. Quest'anno sapevo ed avevo detto in settimana che la Lazio aveva tante soluzioni interessanti e una squadra che gioca bene a calcio così è stato.

Il nostro primo tempo abbiamo fatto bene difensivamente per non prendere gol come con Como e Sassuolo e bene fino a davanti dove non siamo state brave a chiuderla come detto. Ora un po' di riposo anche se qualcuna andrà in Nazionale poi penseremo all'Inter, lavorando in questi 15 giorni per cercare di conquistare punti come vogliamo fare quest'anno. Sono contento di allenare questa squadra perché il cuore come detto ha fatto la differenza"