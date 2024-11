DE LA FUENTE, Gara tirata ma importante il passaggio del turno

FirenzeViola.it

L'allenatore della Fiorentina, Sebastian De La Fuente, ha commentato così la vittoria di misura sull'Arezzo: "C'è soddisfazione per il passaggio del turno. Queste sono partite difficili anche perché era una gara infrasettimanale che veniva dopo la gara con l'Inter in cui abbiamo speso tanto e prima di un altro impegno come quello con la Roma sabato, perciò c'era da fare un ulteriore sforzo per vincere. Peccato che la gara sia stata tirata fino all'ultimo, nel primo tempo dopo il vantaggio iniziale potevamo allungare, abbiamo preso pali ed è stato bravo il portiere avversario perciò siamo arrivate con un po' di nervosismo all'ultimo quarto d'ora perché volevamo vincere al 90'.

L'anno scorso è accaduta la stessa cosa con la Ternana ma poi siamo andati in finale. L'importante insomma era passare il turno e così è stato, andiamo avanti per la nostra strada"