DE LA FUENTE, Felice di allenare una squadra così

L'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha parlato al sito ufficiale del club viola dopo la vittoria per 2-1 in rimonta contro l'Inter arrivata nel finale:

Come è vincere una partita all'ultimo minuto?

"Un'emozione incredibile, la squadra si mette sempre a disposizione. Abbiamo preparato la partita in tre giorni e sapeva di dover fare un sacrificio per portare a casa i tre punti. La partita è andata bene e sono contento per il gol arrivato dalla panchina. Sono felice di allenare una squadra così importante"

Cosa vi siete detti all'intervallo?

"Abbiamo cambiato qualcosa. Loro hanno giocato in maniera diversa da quello che aspettavamo e abbiamo cambiato strategia. Nel secondo tempo abbiamo giocato con un modulo non ancora provato quest'anno. Sono contento delle soluzioni che mi dà la squadra"

Adesso c'è la Coppa Italia e un match molto difficile a Roma

"Oggi erano importanti i tre punti, siamo secondi in classifica e quindi siamo ancora lì".