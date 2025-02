Coppa Italia Femminile, weekend di semifinali d'andata. Domani Fiorentina-Juventus

Si giocheranno in questo weekend le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile, in cui è coinvolta anche la Fiorentina di De La Fuente. Ad aprire le danze sarà la Roma detentrice del trofeo che andrà a fare visita al Sassuolo al Ricci. Una sfida da non prendere sotto gamba perché le neroverdi nel turno precedente sono riuscite a eliminare l’Inter – attualmente seconda in classifica – e regalarsi così un traguardo storico. I precedenti fra le due squadre pendono a favore della Roma che ha perso solo la prima per poi restare imbattuta nei 15 incontri successivi.

Domenica invece andrà in scena un grande classico come Fiorentina e Juventus: le viola hanno nella Coppa Italia l’ultimo obiettivo della stagione, visto il ritardo in campionato, mentre le bianconere puntano alla doppietta con lo Scudetto. Anche qui i precedenti sorridono alle bianconere che sono imbattute in 20 dei 25 precedenti (18 vittorie e 2 pari).

SEMIFINALI (diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW)

Sabato 15 febbraio, ore 12.30

Sassuolo-Roma

Domenica 16 febbraio, ore 15

Fiorentina-Juventus

FINALE (17-18-19 maggio, data da definire)