Coppa Italia femminile, la Roma ipoteca la finale: 3-1 a Sassuolo. Domani Fiorentina-Juve

La Roma femminile, campione in carica della Coppa Italia Femminile, ipoteca anche la finale di questa edizione visto che ha vinto per 3-1 la semifinale d'andata per 3-1 in casa del Sassuolo. Gara mai in discussione fin dai primi minuti con le giallorosse in vantaggio già al 3' e sul 2-0 nell'intervallo. Nella ripresa Giugliano allunga mentre il Sassuolo segna il gol bandiera nel finale di gara. Domani alle 15 Fiorentina e Juventus in campo al Viola Park per la seconda semifinale di andata.

SEMIFINALI (diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW)

Sabato 15 febbraio

Sassuolo-Roma 1-3

3' Viens (R), 26' Corelli (R), 74' Giugliano (R), 86' Poje Mihelic (S)

Domenica 16 febbraio, ore 15

Fiorentina-Juventus