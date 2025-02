Coppa Italia Femminile, ko Fiorentina al 1° round: al Viola Park passa la Juve 3-2

vedi letture

La Fiorentina Femminile perde in casa al Viola Park 3-2 contro la Juventus. Il primo round delle Semifinali di Coppa Italia va alla Juventus. Tutto ancora da decidersi al ritorno a Biella quando si scoprirà la finalista. La squadra di De La Fuente oggi era prima andata in svantaggio, poi era riuscita a ribaltare il risultato 2-1, ma nel secondo tempo la Juventus è riuscita a segnare due gol per rimettere il punteggio dalla loro parte. Di seguito il tabellino della gara.

Fiorentina-Juventus 2-3

5' Harviken (J), 10' Bonfantini (F), 13' Faerge (F), 35' Bonansea (J), 75' Vansgaard (J)