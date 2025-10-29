Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista ma alcuni sponsor ci hanno cercato"
FirenzeViola.it
Federica Cappelletti, presidentessa della Divisione serie A Femminile, si è così espressa nel corso dell'evento "Women's Football Lab" ieri a Parma: "Mi confronto spesso con Stefano Braghin e gli dico che serve pazienza. Il calcio è lo sport più maschile e maschilista che esista e sta rivoluzionando tutto. Cosa manca al calcio femminile? Tempo, fiducia e un’ottica lungimirante".
"Il professionismo è stato un atto di coraggio che deve farci guarda avanti verso gli obiettivi raggiungibili anche se non domani, ovviamente - prosegue Cappelletti - Dobbiamo lavorare sulla sostenibilità, sulle infrastrutture e sulla comunicazione. Per la prima volta alcuni sponsor sono venuti a cercarci". Così riporta L Football.
Pubblicità
Fiorentina Femminile
Pioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezzadi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Pioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezza
2 Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: in difesa Comuzzo-Viti, Gud-Kean davanti e centrocampo muscolare
Copertina
Angelo GiorgettiI dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
Mario TeneraniUn punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com