Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista ma alcuni sponsor ci hanno cercato"

Federica Cappelletti, presidentessa della Divisione serie A Femminile, si è così espressa nel corso dell'evento "Women's Football Lab" ieri a Parma: "Mi confronto spesso con Stefano Braghin e gli dico che serve pazienza. Il calcio è lo sport più maschile e maschilista che esista e sta rivoluzionando tutto. Cosa manca al calcio femminile? Tempo, fiducia e un’ottica lungimirante".

"Il professionismo è stato un atto di coraggio che deve farci guarda avanti verso gli obiettivi raggiungibili anche se non domani, ovviamente - prosegue Cappelletti - Dobbiamo lavorare sulla sostenibilità, sulle infrastrutture e sulla comunicazione. Per la prima volta alcuni sponsor sono venuti a cercarci". Così riporta L Football.