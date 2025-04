Boquete suona la carica: "Vinciamo per la Champions, siamo pronte a dare tutto"

La centrocampista spagnola della Fiorentina, Veronica Boquete, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale viola, esprimendo tutta la determinazione della squadra in vista del finale di stagione.

Sulla corsa alla Champions:

"Quando sai che devi vincere a tutti i costi, è una spinta fortissima: ogni energia viene incanalata verso l’obiettivo. Se vogliamo avere anche solo una possibilità, dobbiamo contare solo su noi stesse. Contro la Juventus abbiamo dimostrato mentalità e qualità, ora dovremo ripeterci anche contro l’Inter, mettendoci ancora qualcosa in più. Siamo concentrate sull’unico obiettivo: vincere per arrivare in Champions. Il fatto di non avere nulla da perdere ci dà quella leggerezza mentale che può fare la differenza."

Sull’approccio alle ultime gare:

"Non ho dubbi: sono pronta. L’ho sempre fatto quando c’è stato bisogno, e metterò tutta la mia esperienza al servizio della squadra. In momenti cruciali come questi serve qualcosa in più, e io ci sono. Siamo tutte pronte: ognuna sente la responsabilità di dare il massimo."

Sull'Inter, prossimo avversario:

"Mi aspetto una squadra forte. Anche se non hanno più obiettivi da raggiungere, avranno tante giocatrici da far ruotare e vorranno onorare l’ultima gara casalinga della stagione. Ci aspettiamo una partita difficile, ma siamo pronte a giocarcela."