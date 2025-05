Boquete: "Forti mentalmente. Ma ora non dipende da noi, vediamo se il Dio del calcio ci dà un'opportunità"

Autrice di una doppietta in Inter-Fiorentina Femminile, la centrocampista Veronica Boquete commenta la vittoria in rimonta: "Questa squadra durante la stagione nei momenti importanti ha sempre mostrato la versione più forte mentalmente ed oggi lo abbiamo dimostrato un'altra volta. Abbiamo iniziato perdendo ma abbiamo trovato la maniera di ritornare in partita ed anche in dieci abbiamo fatto uno sforzo importante per 3 punti fondamentali".

Se la Roma domani non dovesse vincere (arrivare a pari punti non basterebbe), domenica prossima ci sarebbe lo scontro finale al Viola Park: "Purtroppo non dipende più da noi - afferma Boquete - ma a volte il calcio ti dà queste opportunità ed oggi andiamo a letto pensando che il prossimo weekend possiamo giocare questa finale. Vediamo domani se il Dio del calcio ci dà questa opportunità".