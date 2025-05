Bonfantini si racconta: "Essere d'ispirazione per le bambine è qualcosa di inspiegabile"

Agnese Bonfantini, centravanti della Fiorentina e dell'Italia Femminile, in un’intervista a Vivo Azzurro Tv ha parlato della sua figura, di come ci si senta a essere un punto di riferimento per tante bambine: "È qualcosa di inspiegabile, un grande onore, io da piccola mi ispiravo a un giocatore, mentre ora le più giovani possono ispirarsi a noi. All’Agnese bambina direi meno male che ti sei data una calmata.Sono nata da una famiglia di pallavolisti, ma ho sempre preferito giocare a calcio con i miei compagni di classe. A 6 anni mia madre mi ha iscritta in un’altra squadra perché pensava che senza i miei amici mi sarei stufata. Invece ho creato nuove amicizie e da lì non ho più smesso.

- spiega la classe ‘99 come si legge sui canali ufficiali della FIGC - A 10 anni ho provato per un po’ la pallavolo. Quando ero lì prendevo la palla con i piedi e quando andavo a calcio la prendevo con le mani, una volta per questo motivo ho anche ricevuto un cartellino rosso. Da allora ho detto ai miei genitori che volevo dedicarmi allo sport che più mi piaceva e loro mi hanno immediatamente sostenuta. Li devo ringraziare perché hanno fatto tantissimi sacrifici e sono felice di aver ripagato i loro sforzi".