BONFANTINI, Sappiamo come far male alla Roma

Mancano tre giorni a Roma-Fiorentina, finale della Supercoppa Italiana Femminile. In casa viola ha parlato l'attaccante (ed ex giallorossa) Agnese Bonfantini, che ha presentato così, ai microfoni di SkySport, la sfida in programma il prossimo 6 gennaio alle ore 15.30: “Lunedì sarà importante giocare da squadra e per la squadra. Sono contenta dei miei gol segnati con la Fiorentina, saranno importanti al pari di quelli delle mie compagne. L'avversario? In campionato contro la Roma ci è mancata tanta concretezza. Dovremo essere più brave a sfruttare le nostre occasioni”.