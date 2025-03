Agnese Bonfantini: "A Firenze mi sento una calciatrice diversa. Il mio sogno? Un Europeo da protagonista"

L’attaccante della Fiorentina e della Nazionale, Agnese Bonfantini, ha condiviso le sue riflessioni con WomenFootball.it, parlando del suo percorso di crescita personale e dell’importanza dell’ambiente viola nella sua carriera: “A Firenze mi sento una calciatrice diversa, ho molta più fiducia in me stessa. Per quanto riguarda i gol, la cosa che mi sta a cuore è il sacrificio per la squadra, ma ovviamente se segno sono felice. Tuttavia, la cosa più importante è sempre il risultato collettivo. Conosco il mister De La Fuente da quando avevo 16 anni, mi aveva allenata all’Inter, e proprio per questo scegliere la Fiorentina è stato semplice. - continua la classe ‘99 - L'unica difficoltà che ho incontrato è stata quando lui voleva giocare con due punte. Essendo un'esterna, ho cercato di adattarmi e fare il mio compito al meglio. Anzi, lo ringrazio, perché mi ha insegnato a ricoprire un nuovo ruolo".

Bonfantini ha poi parlato della Nazionale e dei suoi obiettivi per l’Europeo estivo:

“Con l’Italia sono felice, perché il ct Soncin sta portando serenità e c’è un'atmosfera tranquilla, con una grande voglia di lavorare insieme come gruppo. Mi piacerebbe moltissimo fare un Europeo da protagonista, e sono convinta che possiamo farcela. Siamo davvero una squadra forte, che gioca bene a calcio e che soprattutto è unita, per cui possiamo arrivare lontano. Farò di tutto per esserci e mi piacerebbe vincerlo un giorno".

Infine, Bonfantini ha parlato dei suoi progetti per il futuro, oltre il calcio:

“Mi è sempre piaciuto creare outfit con i miei vestiti e ho anche provato a disegnarli, anche se non è mai venuto molto bene. Però ho deciso di intraprendere una scuola per diventare stilista. Per il futuro, non mi vedo come allenatrice, ma vorrei rimanere nel mondo dello sport, aprendo un mio brand e facendo collaborazioni sia con giocatrici che con club".

Lo riporta TMW.