ACF FEMMINILE, Georgieva: "Vogliamo Scudetto e Coppa Italia"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La difensora della Fiorentina Marina Georgieva ha parlato della nuova stagione che attende le ragazze di De La Fuente: "L'obiettivo è crescere di squadra e creare tra di noi una buona intesa anche con le nuove ragazze. Per ora sta andando tutto bene, sento che il livello si sta alzando. Rispetto alla Germania dobbiamo migliorare - a livello di Serie A - sulla parte tattica. Con le mie compagne di reparto c'è tanta armonia, dobbiamo conoscerci ancora meglio ma abbiamo tempo per farlo. Gli obiettivi? Voglio sempre cercare di andare oltre a quanto fatto in precedenza.

L'anno scorso siamo arrivate terze per cui l'obiettivo minimo è ripetersi. Poi c'è la Champions League, dove vorremmo superare il girone ed accedere alla fase successiva. Possiamo vincere lo Scudetto e la Coppa Italia, dove andammo vicine lo scorso anno. Certo poi sarebbe bellissimo vincere la Champions...ma facciamo un passo alla volta (ride, n.d.r.)".