ZOFF, I Della Valle hanno fatto molto per la Fiorentina

Dino Zoff, allenatore della Fiorentina nel 2004-2005, ha parlato dell'era Della Valle. Questo ciò che ha detto: "Con loro ho sempre avuto un ottimo rapporto e mi dispiace che abbiano lasciato. Non conosco a fondo le ragioni del loro addio, ma in ogni caso hanno fatto quel che dovevano fare, hanno preso la squadra in C e l'hanno riportata in alto: ho grande considerazione di loro. Ricordi di quella stagione complicata con la Fiorentina che si salvò solo in extremis? Campionato travagliatissimo, ma abbiamo combattuto alla grande: io non mi spaventavo, ma loro mi hanno comunque sempre sostenuto. Come dissi a suo tempo fu un po' la stagione dei cattivi pensieri anche per alcune decisioni arbitrali rivedibili. Cosa penso delle proprietà straniere nel nostro calcio? Il mercato è il mercato e fa i prezzi e gli acquisti. Non c'è da scandalizzarsi, ora vedremo cosa potrà fare Commisso che però conosco poco".