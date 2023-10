VLAHOVIC, La Juve ha avviato i contatti per il rinnovo

FirenzeViola.it

La Juventus, scrive la 'Gazzetta dello Sport', ha avviato i contatti con l'entourage di Dusan Vlahovic per discutere del rinnovo del contratto. La trattativa è ancora in una fase preliminare ma - si legge - l'idea della società bianconera è abbastanza chiara, ovvero prolungare di un ulteriore stagione l'attuale accordo in scadenza il 30 giugno 2026.

Vlahovic dopo la sospensione dello stipendio di Pogba è il giocatore più pagato della rosa: il centravanti serbo guadagna circa sette milioni di euro netti l'anno.