VLAHOVIC, Il ct non mi dà compiti difensivi: meglio per me

Dusan Vlahovic ha commentato la sua prestazione nella gara tra la Svizzera e la sua Serbia, parlando delle differenze tra il modo di giocare in Nazionale e nella Juve. Un messaggio per Thiago Motta? Chissà come la prenderà il tecnico bianconero: "Se cambia giocare con un partner in attacco? Sì, dipende anche dall'allenatore - la risposta a RSI come riportata da tuttojuve - Ma sicuramente è un po' più facile perché Mitrovic è un giocatore forte che gioca tantissimo sulle sponde e i duelli aerei e io posso sfruttare le mie qualità, anche perché il mister (Stojković, ndr) non mi ha obbligato a fare tanti compiti difensivi.

E per un giocatore come me, dalla mia struttura...sinceramente non riesco a correre così tanto. Perché poi così non sono fresco nella finalizzazione. Penso che ho avuto un po' di sfortuna, ma come ho detto abbiamo ottenuto un risultato positivo e andiamo avanti".