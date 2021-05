VERETOUT, Da Firenze a Roma un passo in avanti

Nell'intervista concessa da Jordan Veretout ad onzemondial.com il centrocampista francese ha parlato di diversi temi tra cui la possibilità di andare in Nazionale e la sua stagione attuale, tornando però anche sul suo passaggio dalla Fiorentina alla Roma: "La logica continuazione della mia carriera. Cerco di raggiungere obbiettivi e di alzare il mio livello e, dalla Fiorentina alla Roma, ho fatto un bel passo in avanti. Non è come negli altri club in cui ho giocato, senza mancare di rispetto a nessuno di loro: qui a Roma è diverso, si capisce l'importanza del club anche per il fatto che prima avevo 5-10 giornalisti davanti in conferenza stampa, ora ne ho 25-30. Qui si moltiplica tutto per dieci".