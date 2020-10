VERETOUT, Contro i viola ha già segnato due volte

Tra i dettagli più interessanti della gara di domani, c'è anche quello degli ex, quindi di Jordan Veretout. Il francese ha collezionato due stagioni in viola, per poi vestire il giallorosso e ai suoi ex ha ormai già fatto male due volte, da buon ex, nella passata stagione grazie a calci di rigore. Ora vorrebbe ripetersi per aumentare il suo bottino attuale. Veretout - si legge sul Corriere dello Sport - è andato a segno per quattro volte nei 429' che ha avuto a disposizione in questo campionato, esattamente due volte con la Juventus e poi con Benevento e Milan. Tre di questi centri sono stati realizzati su rigore, come ha sempre fatto alla Roma pure nella passata stagione.