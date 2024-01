VENUTI, Può lasciare Lecce: è un'idea della Salernitana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Lorenzo Venuti a Lecce non sta trovando spazio e il suo ritorno non è stato finora come si sarebbe aspettato. Secondo quanto riportato da TMW l'ex viola è una idea della Salernitana per il dopo Mazzocchi: Walter Sabatini ha già sondato il terreno, per lui come per Sernicola della Cremonese e Faraoni dell'Hellas Verona. E proprio quest'ultimo club, dovesse partire il capitano, potrebbe puntare proprio su Venuti per sostituirlo.

In Serie B, invece, c'è soprattutto il Palermo.