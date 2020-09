VECINO, Napoli alle porte e al lavoro per la formula

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, Inter e Napoli starebbero intavolando una trattativa per la cessione di Matias Vecino al club partenopeo. L'ex viola, con l'arrivo di Vidal, a Milano sarebbe relegato al ruolo di comparsa; il ds del Napoli Giuntoli però non gradirebbe le formule con cui il giocatore è stato proposto agli azzurri, ovvero una cessione a titolo definitivo o un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Nelle prossime giornate i due club potrebbero venirsi incontro per accontentare tutte le parti in causa.