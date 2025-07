Flachi su Kean: "Può ripetersi l'anno prossimo. Ma se Dzeko sta bene vorrà giocare"

L'ex attaccante, tra le altre, di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare tra i vari temi anche del futuro di Moise Kean, nel mirino del club arabo Al-Quashia: "Speriamo rimanga. Con Kean sarebbe tutta un'altra Fiorentina ma se il club ha preso Dzeko è perché è venuto per giocare: bisogna vedere quindi cosa cambierà. Comunque vada, la Fiorentina si è coperta con l'arrivo del bosniaco. Nonostante l'età, per il carisma e la qualità c'è ancora tutto. Noi a Firenze però ci auguriamo che Kean rimanga, ma in questo calcio non si sa mai. Io rifiutai un'offerta importante del Monaco tanti anni fa, ma era una situazione differente.

In Arabia ci vai solo per guardare i soldi, non per altro. Moise deve valutare anche il percorso in chiave Mondiale, perché qui si preparerebbe meglio per un appuntamento del genere. Deve valutare tante cose. E' un calciatore devastante, può ripetersi anche l'anno prossimo, ma deve essere lui a volerlo".