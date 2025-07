Vi ricordate Gerson? L'ex viola torna in Europa: firmerà con lo Zenit per 25 milioni

Dopo una carriera altalenante in Europa ed esaltante in patria, Gerson è pronto a scrivere un nuovo capitolo nel Vecchio Continente, più precisamente in Russia. Il centrocampista brasiliano classe 1997, ex Roma e Fiorentina, è stato infatti acquistato dallo Zenit San Pietroburgo, che ha deciso di versare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro al Flamengo, chiudendo così l’operazione senza passare da alcuna trattativa con il club carioca. Lo riporta Globoesporte.

Un ritorno in Europa per Gerson, che dopo il flop in Italia ha saputo rilanciarsi in patria con la maglia del Flamengo, conquistando attenzione e considerazione grazie alle sue prestazioni. Questo exploit gli valse un passaggio all’Olympique Marsiglia, dove è rimasto due stagioni prima di rientrare nuovamente al Flamengo nell’estate del 2023. Da lì, un’annata da protagonista: 28 presenze stagionali, condite da 2 gol e 4 assist, oltre a un rendimento complessivo che ha convinto lo Zenit a puntare forte su di lui. Gerson si sottoporrà alle visite mediche nelle prossime 24-48 ore e successivamente firmerà il contratto con il club russo,