UFFICIALE, Sarà Marchionni a guidare il Novara

"La Società Novara Football Club è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi l’intenzione di voler proseguire il progetto iniziato la scorsa estate confermando Marco Marchionni alla guida tecnica della prima squadra. Le parti si incontreranno prossimamente per definire gli accordi in vista della stagione sportiva 2022/23". Con questa nota il club piemontese ha annunciato la conferma del tecnico protagonista della promozione in Serie C arrivata nelle scorse settimane.