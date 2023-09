UFFICIALE, Montella è il nuovo CT della Turchia

FirenzeViola.it

Era nell'aria, ma adesso è anche ufficiale: Vincenzo Montella è il nuovo commissario tecnico della Turchia. Dopo l'esonero di Stefan Kuntz, l'ex tecnico dell'Adana Demirspor è stato scelto per guidare la nazionale che ha come capitano l'interista Hakan Calhanoglu. L'allenatore è già arrivato in Turchia e verrà presentato, come riporta gazzetta.it, mercoledì. Il suo contratto durerà fino al 2026.