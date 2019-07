UFFICIALE, Mancini è della Roma: i dettagli

Gianluca Mancini, cresciuto nel settore giovanile viola, è ufficialmente un giocatore della Roma. Lo ufficializzano i due club. La Roma scrive la formula dell'acquisto con i dettagli: "L’accordo - si legge - prevede un corrispettivo fisso di 2 milioni di euro per il prestito, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 13 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, nonché il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 8 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del calciatore di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, in caso di futuro trasferimento del calciatore, l’Roma riconoscerà alla Atalanta un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto già maturato a titolo di corrispettivi fissi e variabili". l'Atalanta invece gli dedica un bel post sui social:

Dal tuo esordio in #SerieATIM alla #ChampionsLeague conquistata insieme 🇪🇺 Grazie Gianluca #Mancini e buona fortuna!



From your Serie A debut to the #UCL! Thank you for these two amazing seasons, Gianluca, and good luck! 🙌



https://t.co/aqHU04ddnD#GoAtalantaGo ️ pic.twitter.com/U09nTMVrRk